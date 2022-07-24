كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق ينتقل إلى الحسين الأردني

الأحد، 24 يوليه 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

دييجو كالديرون

أعلن نادي الحسين الأردني عن التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون لاعب الإسماعيلي ووادي دجلة الأسبق.

ورحل كالديرون عن نادي السحاب الأردني، وتحوّل لتمثيل الحسين انطلاقًا من الموسم المقبل.

ولعب كالديرون في صفوف السحاب منذ مارس الماضي بعد أن ظل دون نادٍ منذ انفصاله عن وادي دجلة في سبتمبر 2021.

وسبق لـ كالديرون اللعب في 3 دول عربية أخرى بخلاف مصر والأردن، هي السعودية والعراق والكويت.

وبدأ كالديرون مسيرته في إنفيجادو الكولومبي، ثم تحوّل إلى أوسيلوتيس ومنه إلى أليبريخيس دي واخاكا وزاباتيك المكسيكيين.

وانضم كالديرون إلى الإسماعيلي في 2017 وتألق في صفوفه مسجلًا 20 هدفًا في الدوري المصري.

كما لعب كالديرون للفيصلي السعودي، والكويت الكويتي، والشرطة العراقي، قبل أن يقضي فترة قصيرة في وادي دجلة.

واحتل نادي الحسين المركز الخامس في الدوري الأردني الموسم الماضي.

ولم يسبق للحسين التتويج بالدوري الأردني تاريخيًا، واكتفى بالفوز بكأس الأردن 3 مرات آخرها عام 2005.

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