متعب يوجه رسائل قوية للاعبي الأهلي "اعيدوا تقييم أنفسكم.. لم تحققوا شيئا إلى الآن"

الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

عماد متعب - الأهلي - النجم الساحلي

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق رسائل قوية لفريق الأهلي بعد خسارة كأس مصر.

وخسر الأهلي كأس مصر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، ويعاني الفريق الفترة الأخيرة من تراجع في النتائج.

وشدد متعب أن لاعبي الأهلي لم يحققوا شيئا حتى الآن وعليهم إعادة تقييم أنفسهم ومصالحة الجماهير بلقب الدوري.

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وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس في الاستوديو التحليلي "طلعت يوسف أدار مباراتين مع الجونة ولم يخسر".

وأضاف "حقق طلعت يوسف الفوز مرة وتعادل مرة وينجح في تنظيم الفريق جيدا وهو ما يصعب مهمة أي فريق أمامه".

وشدد "يجب على لاعبي الأهلي عدم التفكير في أنفسهم ولكن كمجموعة، يجب أن يكون هناك إصرار ورغبة وليس تسرع وتهور، ونسيان ما مضى".

وكشف متعب "في السابق عندما نخسر مباراة كنا نتمنى لعب مباراة تالية لتعويض ذلك، يجب عليك كلاعب في الأهلي (تموت نفسك) من أجل حصد الدوري لأن ذلك اللقب هو أكبر شيء يمكن أن تعتذر به للجماهير".

ووجه متعب رسالته إلى اللاعبين "كل لاعب في الأهلي عليه إعادة تقييم نفسه، حاطين نفسكم في حتة وأنتم مش فيها عليكم النزول شوية"

واختتم تصريحاته "لا يمكنني لوم شخص معين ولكن كلاعب يجب تقييم نفسك، جوزيه دائما ما كان يقول لنا لا يوجد نجوم في الفريق النجوم في السماء فقط، أتمنى ألا يغضب مني لاعبي الأهلي ولكن هذه نصيحتي لهم ركزوا (أنتم لسه معملتوش حاجة)".

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