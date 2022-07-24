التشكيل - محارب وإيدي يعوضان غياب رزق ونور السيد لـ الجونة أمام الأهلي

دفع طلعت يوسف بالثنائي دانيال إيدي وإسلام محارب لتعويض غياب نور السيد ومحمد رزق بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمد عبد الجواد – محمود الجزار – محمد نجيب – عمرو السعداوي

خط الوسط: دانيال إيدي – سيف العجوز – إسلام محارب

خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – محمد شبراوي

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 24 يوليو.

ويبدأ اللقاء في السادسة والنصف مساء.

ويُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل دون أهداف.

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