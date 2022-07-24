التشكيل - ثلاثي دفاعي لـ الأهلي أمام الجونة.. وكريم فؤاد أساسي

بثلاثة مدافعين مع عودة رامي ربيعة، أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش تشكيل الأهلي أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسام حسن

وعاد لويس ميكيسوني للتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي بعد غياب منذ مايو الماضي بسبب الإصابة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - لويس ميكيسوني - صلاح محسن - وليد سليمان - محمود وحيد - محمد هاني - محمود متولي

ويغيب أليو ديانج ومحمد محمود وبدر بانون وزياد طارق عن الأهلي.

فيما يغيب أيضا للإصابة: أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وعاد محمود وحيد ومحمد متولي ولويس ميكيسوني لقائمة الفريق عقب التعافي من الإصابة، كما تواجد محمد فخري في القائمة.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 24 يوليو.

ويبدأ اللقاء في السادسة والنصف مساء.

ويُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل دون أهداف.

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