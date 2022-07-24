النصر يواصل صفقاته العالمية ويضم لويز جوستافو

الأحد، 24 يوليه 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

لويس جوستافو - النصر

أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع البرازيلي لويس جوستافو قادمًا من فنربخشة التركي في سوق الانتقالات الصفية.

ووقّع جوستافو على عقدٍ يربطه بـ النصر لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم إضافي، مجانًا بعد نهاية عقده مع فنربخشة.

وانضم جوستافو إلى معسكر النصر المُقام في مدينة ماربيّا الإسبانية وخضع للكشف الطبي هناك.

وبات جوستافو ثالث صفقة صيفية للعالمي بعد الكولومبي دافيد أوسبينا القادم من نابولي، والإيفواري جيسلين كونان القادم من ستاد ريمس.

جوستافو (35 عامًا) لعب في صفوف فنربخشة بين 2019 و2022، وخاض بقميصه 97 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويمتلك جوستافو مسيرة سابقة ناجحة في الملاعب الألمانية رفقة هوفنهايم وبايرن ميونيخ وفولفسبورج، قبل أن يلعب في صفوف أوليمبيك مرسيليا الفرنسي.

وفاز جوستافو رفقة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا 2013 في موسم الثلاثية التاريخية.

كما حصد بقميص فولفسبورج لقبي كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وساهم في وصول مرسيليا لنهائي الدوري الأوروبي 2018 الذي خسره الفريق الفرنسي أمام أتليتكو مدريد.

ويمتلك جوستافو 41 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2011 و2016.

لاعب الوسط الأعسر ساهم بشكل كبير في تتويج بلاده بكأس القارات 2013 بمشاركته في كل دقائق البطولة.

كما شارك في 6 من أصل 7 مباريات خاضتها البرازيل في كأس العالم 2014 على أراضيها.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، وقد عمل مع جوستافو في صفوف مرسيليا.

واحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، وينافس في دوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.

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