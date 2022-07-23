التعادل السلبي رقم 30 في الدوري يحسم مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة

حسم التعادل السلبي رقم 30 في الدوري المصري موسم 2021-2022 نتيجة مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة في الجولة 26 من المسابقة.

المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري لم تشهد أي أهداف رغم 20 فرصة لطلائع الجيش على مرمى الضيوف.

نتيجة رفعت رصيد طلائع الجيش لـ 38 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري.

بينما حصد الفريق الفيومي أول نقطة له بعد 4 مباريات دون فوز على التوالي، ليصل للنقطة 15 في ذيل ترتيب الدوري المصري.

نتيجة 0-0 تكررت في 30 مباراة خلال 228 لقاء بالدوري المصري هذا الموسم 😳 pic.twitter.com/ibLtoXnMKW — FilGoal (@FilGoal) July 23, 2022

التشكيل

قاد مهند لاشين وعمرو السيسي خط وسط طلائع الجيش، فيما بدأ رجب عمران في مركز المهاجم.

في المقابل ضم ثلاثي هجوم مصر للمقاصة كل من: محمود فهمي وحسام عبد الواحد ومحمد عادل "أمو".

وصف المباراة

ظلت الدقائق الـ 25 الأولى دون خطورة محققة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 26 أطلق عمرو السيسي تهديد طلائع الجيش بتصويبة ارتدت من القائم الأيسر.

وبعد 10 دقائق أرسل ميدو جابر كرة عرضية من جهة اليسار قابلها علي الزاهدي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الشوط الثاني شهد سيطرة طلائع الجيش والذي وصل استحواذه خلاله إلى 70% و13 تسديدة.

في الدقيقة 56 أرسل حسن مجدي عرضية من الجهة اليسرى قابلها ميدو جابر برأسية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 67 كاد محمد أنور أن يسجل هدفا لكن الحارس رمضان مصطفي تصدى للكرة ليظل التعادل السلبي سائدا.

وفي الدقيقة 86 مرت تسديدة علي الزاهدي أعلى من مرمى المقاصة.

وسدد البديل أحمد سمير كرة ضعيفة جاءت سهلة في يد رمضان مصطفى في الدقيقة 88.

وتالق رمضان مصطفى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع بالتصدي لرأسية محمد أنور ليحول الكرة لركنية، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي جديد في الدروي.

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