قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد وفخر الدين بن يوسف في مواجهة الإسماعيلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية، وذلك في السادسة والنصف من مساء الأحد في إطار مواجهات الجولة ٢٦ من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب إبراهيم عادل جناح الفريق بداعي الإصابة.

وتتزامن المباراة مع صراع قانوني بين المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف وبين الإسماعيلي ناديه السابق، حيث تقدم اللاعب بشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بنفس عدد المباريات، و5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

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