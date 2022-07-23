كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح

يذّكر خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الجديد، فابيو كابيلو المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس وروما، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الحالي وروما السابق.

وضم نابولي اللاعب الجورجي في الصيف الجاري لتدعيم هجومه عقب رحيل الثنائي دريس ميرتنيز ولورينزو إنسيني.

وتحدث كابيلو عن نابولي قائلا: "لوتشيانو سباليتي فقد كاليدو كوليبالي والذي منح الفريق بأكمله ثقة كبيرة".

وأضاف "أنا حريص على معرفة ماذا سيفعل نابولي".

وشدد "خاصة خفيشا كفاراتسخيليا والذي تذكرني تحركاته بـ محمد صلاح في بداية مسيرته".

الجناح الأيسر البالغ 21 عاما حصد سابقا جائزة أفضل لاعب في جورجيا عام 2020 كما ساهم في تتويج لوكوموتيف موسكو الروسي بلقب الكأس.

وتطرق للحديث عن ميلان قائلا: "أثبت باولو مالديني وفريدريك ماسارا نظرتهما في التعاقدات بعد ضم ثيو هيرنانديز وفيكايو توموري وبيير كالولو ومايك ماينيان".

وأكمل "أوليفييه جيرو لم يقنع بشكل كامل، بينما ديفوك أوريجي يمثل شيئا من المقامرة، قدّم أشياءً جيدة في ليفربول لكنه بحاجة لإيجاد الاستمرارية".

وأتم "ميلان دائما يعتمد على رافائيل لياو، وهو ضمانة حقيقة وآمل أن يواصل تطوره غير الاعتيادي".

ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، بينما احتل نابولي المركز الثالث في جدول الترتيب.

طالع أيضا

إيقاف الإسماعيلي من القيد

بشرى سارة بخصوص أكرم توفيق

تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين