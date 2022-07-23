كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح

السبت، 23 يوليه 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

يذّكر خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الجديد، فابيو كابيلو المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس وروما، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الحالي وروما السابق.

خفيشا كفاراتسخيليا

النادي : نابولي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

نابولي
ميلان

وضم نابولي اللاعب الجورجي في الصيف الجاري لتدعيم هجومه عقب رحيل الثنائي دريس ميرتنيز ولورينزو إنسيني.

وتحدث كابيلو عن نابولي قائلا: "لوتشيانو سباليتي فقد كاليدو كوليبالي والذي منح الفريق بأكمله ثقة كبيرة".

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وأضاف "أنا حريص على معرفة ماذا سيفعل نابولي".

وشدد "خاصة خفيشا كفاراتسخيليا والذي تذكرني تحركاته بـ محمد صلاح في بداية مسيرته".

الجناح الأيسر البالغ 21 عاما حصد سابقا جائزة أفضل لاعب في جورجيا عام 2020 كما ساهم في تتويج لوكوموتيف موسكو الروسي بلقب الكأس.

kvaratskhelia - Twitter Search / Twitter

وتطرق للحديث عن ميلان قائلا: "أثبت باولو مالديني وفريدريك ماسارا نظرتهما في التعاقدات بعد ضم ثيو هيرنانديز وفيكايو توموري وبيير كالولو ومايك ماينيان".

وأكمل "أوليفييه جيرو لم يقنع بشكل كامل، بينما ديفوك أوريجي يمثل شيئا من المقامرة، قدّم أشياءً جيدة في ليفربول لكنه بحاجة لإيجاد الاستمرارية".

وأتم "ميلان دائما يعتمد على رافائيل لياو، وهو ضمانة حقيقة وآمل أن يواصل تطوره غير الاعتيادي".

ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، بينما احتل نابولي المركز الثالث في جدول الترتيب.

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