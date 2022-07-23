هدف الأهلي.. رئيس الباطن السعودي يكشف عن تطور جديد في أزمة فابيو أبرو

السبت، 23 يوليه 2022 - 12:13

كتب : محمود حمدي

فابيو أبرو

كشف ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن السعودي عن تطور جديد في أزمة المهام الأنجولي فابيو أبرو.

ووقع أبرو لنادي خورفكان الإماراتي ولكن الباطن قام بتفعيل خيار تمديد العقد عقب علمه بتوقيع اللاعب.

وقال الهويدي في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "تواصلنا مع خليل غانم رئيس مجلس إدارة ركة خورفكان وأبلغناه أن أي إجراء مع اللاعب يعد مخالفا وتصرفا غير مسؤول، سيتسبب في مخالفات على النادي هم في غنى عنها، بحكم أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الباطن".

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وتابع " للأسف إدارة خورفكان تقدمت بطلب بطاقة أبرو من اتحاد كرة القدم السعودي، الذي بدوره رفض الطلب وأوضح أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادينا".

وشدد "في حالة عدم حضور اللاعب للتدريبات سيتم الرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بذلك، وسنطالب بتعويض عقد اللاعب الذي يمتد لثلاثة أعوام كاملا، مع تعويضنا عن الأضرار التي ستلحق بنا نتيجة المرافعات التي ستكلفنا الكثير، إضافة إلى معاقبة اللاعب ونادي خورفكان".

رئيس الباطن يرحب بانتقال فابيو أبرو إلى الأهلي

هدف الأهلي

وعن رغبة الأهلي في ضم فابيو أبرو، أجاب مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه في وقت سابق- لـFilGoal.com قائلا: "هناك أحاديث من المقربين من الأهلي لضم اللاعب".

واستدرك "لكن فابيو غير مهتم حاليا باللعب في الدوري المصري فكل ما يشغل باله هو حل أزمته مع نادي الباطن".

وأوضح المصدر تفاصيل الأزمة "فابيو انتهى تعاقده مع الباطن وكان هناك بند في التعاقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر لكن النادي السعودي لم يفعله وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان الإماراتي".

وأضاف "لكن بعدما علم الباطن رحيل اللاعب استغل البند في التعاقد وجدده تلقائيا".

وأكمل "الباطن أخطر فابيو بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم الالتزام بالتعاقد خاصة بعد توقيعه لخورفكان".

وأتم المصدر "اللاعب ينتظر حاليا تحديد موقفه قبل بداية الموسم الجديد حتى لا يتعرض للإيقاف".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الباطن في عام 2020 قادما من موريرنسي البرتغالي مقابل مليونين و500 ألف يورو.

وخاض اللاعب الذي يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيسر 58 مباراة مع الباطن سجل خلالهم 27 هدفا وصنع اثنين آخرين.

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