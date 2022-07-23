ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وبرنامج تأهيلي لـ عمار حمدي

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:44

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

بيرسي تاو مع لويس ميكيسوني - مران الأهلي

أصبح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وشارك ميكيسوني في التدريبات الجماعية للأهلي وأصبح لائقا للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفني.

ميكيسوني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي.

أخبار متعلقة
أكرم توفيق يشارك في جزء من مران الأهلي.. والشحات يسافر إلى قطر اتحاد الكرة يعلن إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب لسعد الجزيري.. ورفعه بشرط نهائي كأس العرش.. الاتحاد المغربي يعلن تفاصيل مواجهة الوداد ونهضة بركان

وعاد بيرسي تاو للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد نهاية البرنامج التأهيلي.

وتعرض تاو اتمزق في العضلة الأمامية وخاض برنامجا علاجيّا قبل عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

محمد شريف

وعلى جانب آخر، يخضع عمار حمدي لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبل.

عمار حمدي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك أكرم توفيق في جزء من التدريبات الجماعية للفريق ضمن مرحلة جديدة من برنامج تأهيله للعلاج من الإصابة.

في الوقت ذاته تقرر سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى قطر للخضوع لجراحة الغضروف تحت إشراف الطبيب اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء علميات الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

طالع أيضا

إيقاف الإسماعيلي من القيد

بشرى سارة بخصوص أكرم توفيق

تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين

الأهلي لويس ميكيسوني عمار حمدي الدوري المصري
نرشح لكم
التعادل السلبي رقم 30 في الدوري يحسم مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة التشكيل – ناصر منسي يقود البنك الأهلي.. وعاطف ورفعت أساسيان مع فيوتشر مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) فيوتشر.. بداية المباراة قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وغياب عمر رضوان قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد وفخر الدين بن يوسف في مواجهة الإسماعيلي طارق حامد للاعبي الزمالك: الفوز بالدوري سيكون إعجازا.. سأوضح الحقائق في وقت آخر قائمة الزمالك - بعد رحيل بنشرقي.. غياب إمام وعودة سيف جعفر أمام سموحة قائمة الأهلي – عودة متولي ووحيد وميكيسوني.. وغياب 9 أمام الجونة
أخر الأخبار
التعادل السلبي رقم 30 في الدوري يحسم مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – ناصر منسي يقود البنك الأهلي.. وعاطف ورفعت أساسيان مع فيوتشر 31 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) فيوتشر.. بداية المباراة 34 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وغياب عمر رضوان 39 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط أمام تورينو بثلاثية ودية 44 دقيقة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان والسعيد وفخر الدين بن يوسف في مواجهة الإسماعيلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
طارق حامد للاعبي الزمالك: الفوز بالدوري سيكون إعجازا.. سأوضح الحقائق في وقت آخر 58 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - بعد رحيل بنشرقي.. غياب إمام وعودة سيف جعفر أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق