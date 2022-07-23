ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وبرنامج تأهيلي لـ عمار حمدي

أصبح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وشارك ميكيسوني في التدريبات الجماعية للأهلي وأصبح لائقا للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفني.

ميكيسوني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي.

وعاد بيرسي تاو للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد نهاية البرنامج التأهيلي.

وتعرض تاو اتمزق في العضلة الأمامية وخاض برنامجا علاجيّا قبل عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

محمد شريف

وعلى جانب آخر، يخضع عمار حمدي لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبل.

عمار حمدي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك أكرم توفيق في جزء من التدريبات الجماعية للفريق ضمن مرحلة جديدة من برنامج تأهيله للعلاج من الإصابة.

في الوقت ذاته تقرر سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى قطر للخضوع لجراحة الغضروف تحت إشراف الطبيب اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء علميات الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

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