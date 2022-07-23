التشكيل – لاشين والسيسي في خط وسط طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم المقاصة

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك

أعلن طارق العشري وعيد مرازيق تشكيل طلائع الجيش ومصر للمقاصة على الترتيب في إطار المواجهة التي تجمعهما في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويقود مهند لاشين وعمرو السيسي خط وسط طلائع الجيش، فيما يبدأ رجب عمران في مركز المهاجم.

في المقابل يضم ثلاثي هجوم مصر للمقاصة كل من: محمود فهمي وحسام عبد الواحد ومحمد عادل "أمو".

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد أنور – حسن مجدي

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – محمد جابر

الهجوم: ميدو جابر – رجب عمران – علي الزاهدي

تشكيل مصر للمقاصة

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد منعم – أحمد عيد – محمود عادل

الوسط: علي المصري – خالد صلاح – محمد محسن ليلة

الهجوم: محمود فهمي – حسام عبد الواحد – محمد عادل أمو

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 14 نقطة من نفس العدد من المباريات.

طالع أيضا

هدف الأهلي.. تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

فريق سعودي يستفسر من الأهلي عن ديانج

أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين؟

طلائع الجيش مصر للمقاصة التشكيل
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وفحوصات جديدة لـ عمار حمدي أكرم توفيق يشارك في جزء من مران الأهلي.. والشحات يسافر إلى قطر اتحاد الكرة يعلن إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب لسعد الجزيري.. ورفعه بشرط تقرير سعودي: النصر استفسر من الأهلي عن ديانج مواعيد مباريات اليوم السبت 23-7-2022 والقنوات الناقلة.. سيتي وبايرن ويونايتد وكلاسيكو
أخر الأخبار
الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد 11 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء 23 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 28 دقيقة | الكرة المصرية
كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح 29 دقيقة | المحترفون
للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان 30 دقيقة | المحترفون
موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 39 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن 51 دقيقة | كرة سلة
ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وفحوصات جديدة لـ عمار حمدي 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق