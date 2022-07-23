التشكيل – لاشين والسيسي في خط وسط طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم المقاصة

أعلن طارق العشري وعيد مرازيق تشكيل طلائع الجيش ومصر للمقاصة على الترتيب في إطار المواجهة التي تجمعهما في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويقود مهند لاشين وعمرو السيسي خط وسط طلائع الجيش، فيما يبدأ رجب عمران في مركز المهاجم.

في المقابل يضم ثلاثي هجوم مصر للمقاصة كل من: محمود فهمي وحسام عبد الواحد ومحمد عادل "أمو".

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد أنور – حسن مجدي

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – محمد جابر

الهجوم: ميدو جابر – رجب عمران – علي الزاهدي

تشكيل مصر للمقاصة

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد منعم – أحمد عيد – محمود عادل

الوسط: علي المصري – خالد صلاح – محمد محسن ليلة

الهجوم: محمود فهمي – حسام عبد الواحد – محمد عادل أمو

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 14 نقطة من نفس العدد من المباريات.

طالع أيضا

هدف الأهلي.. تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

فريق سعودي يستفسر من الأهلي عن ديانج

أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين؟