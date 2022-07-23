تقرير سعودي: النصر استفسر من الأهلي عن ديانج

السبت، 23 يوليه 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

احتفال أليو ديانج بهدفه في شباك الزمالك

استفسر نادي النصر عن موقف الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي من الانضمام لصفوفه بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وسبق أن ارتبط ديانج بالانتقال إلى النصر في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب بقي في النهاية بصفوف الفريق الأحمر.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نادي النصر استفسر عن موقف أليو ديانج دون تقديم عرض رسمي.

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وأضافت أن النصر اكتفى بالتعرف على رغبة اللاعب وموقف الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض عبر وسطاء.

مصدر مقرب من ديانج –طلب عدم ذكر اسمه- قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "لم يحدث أي تواصل رسمي من النصر السعودي للتعاقد مع ديانج ولا اي نادي سعودي آخر".

وواصل "قد تكون مجرد اهتمامات لكن لم يحدث تواصل رسمي".

وأضاف "هناك اهتمامات أوروبية باللاعب وشهدت الفترة الماضية تواصل من نادي أندرلخت البلجيكي مع وكيل اللاعب للاستفسار عن سعر اللاعب".

قبل أن يستدرك المصدر حديثه ويتم "لكن هناك صعوبات لتقديم عرض للأهلي بسبب مطالبه المادية للتخلي عن ديانج".

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما مولودية الجزائر في عام 2019.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في 128 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

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