نهائي كأس العرش.. الاتحاد المغربي يعلن تفاصيل مواجهة الوداد ونهضة بركان

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل الدائر حول موعد ومكان مباراة نهائي كأس العرش.

ويلعب الوداد ضد نهضة بركان ضمن نهائي كأس العرش المغربي.

وأعلن الاتحاد المغربي في بيان رسمي عن إقامة المباراة النهائية بين فريقي نهضة بركان ونادي الوداد يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

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الوداد تأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي عقب الفوز على الفتح الرباطي بركلات الترجيح.

فيما حجز نهضة بركان مقعده في نهائي المسابقة بالفوز على يوسيفية برشيد بالسيناريو ذاته.

مباراة نهائي كأس العرش المغربي ستكون بروفة قوية قبل مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الوداد بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي لموسم 2021-2022.

فيما تُوج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي.

وحاز الوداد على جائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2022 والمقدمة من (كاف).

وتفوق الوداد على نهضة بركان المغربي والأهلي المصري.

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