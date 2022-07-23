نيمار عن أنباء رحيله: أريد البقاء مع سان جيرمان

حسم نيمار لاعب باريس سان جيرمان قراره بشأن التكهنات حول مستقبله مؤكدا رغبته في البقاء في صفوف الفريق الفرنسي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتحدث نيمار للصحفيين اليوم السبت عقب فوز سان جيرمان وديا بثلاثية دون على أوروا دياموندز الياباني قائلا: "أريد أن أبقى هنا".

وواصل "لا أعرف خطط النادي حتى الآن ولم يخبرني أي شخص بأي شيء".

وأكمل "لست بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص، أريد فقط لعب كرة القدم وأن أكون سعيدا بذلك".

وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت سابقا رغبة سان جيرمان في رحيل نيمار خلال الصيف الجاري.

ويربتط نيمار بتعاقد مع سان جيرمان حتى عام 2025 ويمكن مده لموسم آخر.

ومنذ انتقاله لباريس في 2017 خاض نيمار مع الفريق 144 مباراة سجل خلالهم 100 هدف وصنع 60 آخرين.

طالع أيضا

هدف الأهلي.. تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

فريق سعودي يستفسر من الأهلي عن ديانج

أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين؟