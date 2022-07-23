ليون يتعافى من ضربة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع تاجليافيكو

السبت، 23 يوليه 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

تاجليافيكو

عوض ليون فشله في التعاقد تيريل مالاسيا بضم صفقة جديدة من الدوري الهولندي.

مالاسيا كان قريب من ليون لكن مانشستر يونايتد حسم الصفقة وتعاقد مع ظيهر أيسر فينورد حتى يونيو 2026.

وأعلن ليون عن تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر الأرجنتيني نيكولاس تاجليفايكو حتى 2025.

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وأوضح ليون أن تاجليفايكو وقع على عقد لمدة 3 سنوات مقال 4.2 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ29 عاما 169 مباراة بقميص أياكس وسجل 16 هدفا وصنع 22 آخرين.

تاجليفايكو كان أحد أبرز أهداف أندية أوروبا قبل موسمين.

شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية سبق وأن قالت إن تشيلسي ينافس برشلونة للظفر بنيكولاس تاجليافيكو (طالع التفاصيل).

المدافع الأرجنتيني هبط مستواه ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي خلال الموسم المنصرم وخاض 29 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

تاجليفايكو رحل عن أياكس بعدما حق لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات (2019، 2021، 2022)، كما رفع كأس هولندا مرتين (2019، 2021) ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

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