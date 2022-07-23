كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس

تعاقد الاتحاد السكندري مع الأمريكي كيندال ديكيس لتدعيم صفوف فريق كرة السلة لمدة موسم.

وأوضح الاتحاد في بيانه الرسمي أن اللاعب سينضم للتدريبات منتصف شهر أغسطس المقبل.

و يجيد ديكيس وفقا لبيان الاتحاد اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية.

و عقب ترشيح وإشادة المدير الفني لسلة زعيم الثغر ميدوراج باللاعب و إمكاناته الفنية، تواصلت لجنة كرة السلة مع اللاعب مباشرة.

ويأتي التعاقد مع ديكيس في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد وفقا للبيان على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد 2022_2023 وكذلك خوض منافسات البطولة العربية أوائل اكتوبر القادم بدولة الكويت.

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