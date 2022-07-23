كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس

السبت، 23 يوليه 2022 - 15:45

كتب : هاني العوضي

ديكيس لاعب كرة سلة الاتحاد السكندري

تعاقد الاتحاد السكندري مع الأمريكي كيندال ديكيس لتدعيم صفوف فريق كرة السلة لمدة موسم.

وأوضح الاتحاد في بيانه الرسمي أن اللاعب سينضم للتدريبات منتصف شهر أغسطس المقبل.

و يجيد ديكيس وفقا لبيان الاتحاد اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية.

و عقب ترشيح وإشادة المدير الفني لسلة زعيم الثغر ميدوراج باللاعب و إمكاناته الفنية، تواصلت لجنة كرة السلة مع اللاعب مباشرة.

ويأتي التعاقد مع ديكيس في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد وفقا للبيان على تدعيم الفريق الأول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد 2022_2023 وكذلك خوض منافسات البطولة العربية أوائل اكتوبر القادم بدولة الكويت.

طالع أيضا

هدف الأهلي.. تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

فريق سعودي يستفسر من الأهلي عن ديانج

أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين؟

كرة سلة الاتحاد السكندري ديكيس
نرشح لكم
كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد كرة سلة - منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بالبطولة العربية للشباب كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكية جيمي نارد كرة سلة - جنا الألفي تقود منتخب الناشئات للفوز على نيوزلندا في ختام مشوار مصر بـ كأس العالم كرة سلة - ناشئات السلة يهزمن المكسيك.. ونحو ترتيب أعلى في كأس العالم كرة سلة – الأفضل تاريخيا.. مصر تحتل المركز العاشر في مونديال الناشئين كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن مدة غياب كوكا وشريف.. وموعد عودة طاهر 2 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد 28 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء 39 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 45 دقيقة | الكرة المصرية
كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح 45 دقيقة | المحترفون
للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان 46 دقيقة | المحترفون
موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 55 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق