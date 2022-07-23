هوفنهايم يتعاقد مع مدافع ليفربول السابق

أتم هوفنهايم الألماني إجراءات التعاقد مع المدافع التركي أوزان كاباك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف شالكه.

وأعلن هوفنهايم ضم أوزان كاباك بشكل رسمي حتى يونيو 2026.

كاباك انضم إلى شالكه في صيف 2019 قادما من شتوتجارت وخرج للإعارة في مرتين للدوري الإنجليزي.

ولعب كابلاك بقميص ليفربول معارا في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي.

وأتى كاباك في توقيت سيئ للريدز، حيث تم التعاقد معه تعويضا لأزمة كبرى في مركز قلب الدفاع، بإصابة الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز والكاميروني جويل ماتيب في نفس التوقيت.

وحصل التركي البالغ من العمر 22 عاما على 13 مشاركة بقميص ليفربول، بمجموع 1124 دقيقة لعب، تنقسم إلى 9 مشاركات في البريميرليج و4 في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك حيث شارك التركي في مباراتي دور الــ16 بدوري الأبطال ضد لايبزج الألماني، ثم شارك في مباراتي ربع النهائي ضد ريال مدريد، وهنا انتهى مشوار الريدز في المسابقة.

وارتدى كاباك قميص نورويتش سيتي خلال الموسم الماضي وشارك خلال 13 مباراة ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.

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