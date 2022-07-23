مبابي يسجل.. باريس سان جيرمان يفوز على أوراوا الياباني بثلاثية وديا

السبت، 23 يوليه 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

واصل باريس سان جيرمان تحقيق الفوز خلال مبارياته التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

وفاز سان جيرمان على منافسه أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 3-0 في ثالث مباريات النادي الباريسي الودية.

وسجل بابلو سارابيا أول أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 21 من تسدية قوية مستغلا تمريرة الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

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وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 35 بعدما راوغ مدافع أوراوا ووضع الكرة بطريقة فنية رائعة في الشباك.

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ومع بداية الشوط الثاني منح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرصة لمشاركة الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

ومرر نيمار تمريرة بينية لنونو مينديز الذي أرسل كرة عرضية حولها أرنود كاليمويندو في شباك أوراو ريدز الياباني عند الدقيقة 75.

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ويخوض باريس سان جيرمان جولة تحضيرية في اليابان استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وفاز سان جيرمان على منافسه كاواساكي يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف قبل الفوز على أوراوا بثلاثية.

وكان النادي الباريسي قد فاز على منافسه كويفيلي بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريق التحضيرية قبل السفر إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد.

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