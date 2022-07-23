ماركا: ريال مدريد مدد عقد ميليتاو حتى 2028

يبدو أن رحلة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مع ريال مدريد ستستمر طويلا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانضم ميليتاو لصفوف ريال مدريد قادما من بورتو البرتغالي في صيف 2019 مقابل نحو 50 مليون يورو.

وشددت ماركا على أن ريال مدريد مدد عقد مدافعه إيدير ميليتاو حتى يونيو 2028.

وأوضحت أن ميليتاو ارتفع راتبه السنوي من 3.5 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو بموجب العقد الجديد.

وكشفت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجديد سيكون 500 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ريال مدريد قرر تمديد عقد ميليتاو عقب اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات اللاعب على غرار تشيلسي الإنجليزي.

المدافع البرازيلي قدم أداء رائع برفقة ريال مدريد في الموسم الماضي وحجز مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.

ونجح ريال مدريد في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي.

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