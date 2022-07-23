تقرير: فينالدوم سيخفض راتبه للانضمام إلى روما بعد مكالمة مورينيو

ينوي جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط روما تخفيض راتبه لإتمام انتقاله إلى صفوف روما بعد مكالمة جمعته بمدرب الفريق الإيطالي جوزيه مورينيو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن مورينيو تواصل هاتفيا مع اللاعب الهولندي وأعرب عن رغبته في انضمامه إليه في روما.

ولكن أشار التقرير إلى أن روما يرغب في ضم فينالدوم معارا فيما يود سان جيرمان أن يكون الانتقال نهائي.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان يقدر فينالدوم بـ10 ملايين يورو.

ووفقا لموقع "إل تيمبو" الإيطالي فإن لاعب ليفربول السابق ينوي تخفيض راتبه لإتمام انتقاله إلى صفوف روما.

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما في صفقة انتقال حر من ليفربول.

وخاض فينالدوم مع سان جيرمان 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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