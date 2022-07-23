الثلاثي الجديد يقود يوفنتوس للفوز على تشيفاس وديا

استهل يوفنتوس ودياته الصيفية بالفوز على تشيفاس المكسيكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز يوفنتوس على تشيفاس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في لاس فيجاس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل ماركو دا جراسا الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

وأضاف ماتيا كومبانيون الهدف الثاني للفريق الإيطالي عند الدقيقة 80.

وشهدت المباراة الظهور الأول للثلاثي الجديد أنخيل دي ماريا وبول بوجبا وبريمير.

وتعاقد البيانكونيري حتى الآن مع أربع صفقات أنخيل دي ماريا وبول بوجبا وأندريا كامبياسو وآخرهم بريمر.

ويواجه يوفنتوس ضمن خطط الفترة التحضيرية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس شدد على ضرورة التحضير الجيد من أجل تتويج الفريق بالدروي الإيطالي الموسم المقبل.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيفاس المكسيكي وديا: "كما هو الحال دائما، يوفنتوس يريد تحقيق كل لقب ممكن".

وأضاف "شهدنا هذا الصيف وصول بعض اللاعبين منهم من ذوي الخبرة وبعضهم من الشباب من أجل تحقيق هدف واحد".

وأتم "بعد موسم بلا ألقاب ولأول مرة منذ 10 سنوات فأصبح من واجبي الفوز بالدوري".

وخسر يوفنتوس للمرة الثانية على التوالي لقب الكالتشيو الموسم الماضي بعد هيمنة استمرت 9 مواسم متتالية.

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