حجازي والصفقة الجديدة على رأس قائمة اتحاد جدة في معسكر النمسا

السبت، 23 يوليه 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

يتقدم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائمة نادي اتحاد جدة في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويخوض الاتحاد معسكرا خارجيا بالنمسا في الفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس المقبل.

كما ضمت قائمة المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لـ اتحاد جدة المدافع أحمد شراحيلي.

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وانضم شراحيلي إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف الشباب.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي - صالح الوحيمد – محمد أبو عصيدة – رغدان مطري

خط الدفاع: أحمد حجازي - زياد الصحفي - أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – نايف عسيري – حمدان الشمراني – مهند الشنقيطي – مد الله العليان – زكريا هوساوي – محمد العوفي

الوسط: برونو هنريكي – عوض الناشري – إيجور كورنادو – عبد العزيز البيشي – عبد الرحمن العبود – خالد السميري – أحمد باحسين – مروان الصحفي – حسين العيسى – معتصم صديق

خط الهجوم: رومارينهو – عبد الرزاق حمد الله – هارون كمارا.

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3 وديات

اتحاد جدة سيخوض 4 مباريات ودية خلال معسكر النمسا

اتحاد جدة × فيورنتينا الإيطالي يوم 31 يوليو

اتحاد جدة × ريد بول سالزبورج يوم 7 أغسطس

اتحاد جدة × الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس.

ويستعد أحمد حجازي لخوض موسمه الثالث مع الاتحاد بعدما انضم إليه بداية الموسم قبل الماضي قادما من ويست بروميتش الإنجليزي.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

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