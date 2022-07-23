خبر في الجول - 3 أسباب لاستمرار الجزيري مع الزمالك الموسم المقبل

يفضل الزمالك الإبقاء على التونسي سيف الدين الجزيري للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com يفكر الزمالك في استمرار المهاجم التونسي لـ 3 أسباب وهي كالآتي:

- نظرا لتألقه مع الفريق في الآونة الأخيرة.

- في ظل رحيل عمر السعيد بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده.

- أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب وهما الاتفاق السعودي والعربي القطري لم يتقدما بعرض رسمي لإدارة الزمالك لضمه حتى الآن.

وصنع الجزيري هدف الزمالك الأول في نهائي كأس مصر 2021 والذي قاد الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري.

وتحدث الجزيري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا عقب التتويج بالكأس: "عندما تلعب في الزمالك يجب أن تلعب على الألقاب والبطولات ولا ننسى أننا سنواجه سموحة بعد أيام وعلينا التركيز في تلك المباراة".

وأكمل "هذا أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولديه جمهور بالملايين يحب الفوز بالبطولات وأتمنى الاستمرار على هذا وأن نتوج بالدوري وكأس مصر".

وعن مستقبله قال: "لدي عقد يربطني بالزمالك 3 سنوات وأحترم العقد والنادي الذي أنا متواجد فيه".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب معارا في يناير من عام 2021 قبل أن يضمه النادي الأبيض نهائيا بعد ذلك بعدة أشهر.

ويستمر تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.

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