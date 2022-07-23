توخيل يوضح موقفه من رحيل أزبيليكويتا.. وصفقة كوندي

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي على أهمية تواجد المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا ضمن صفوف فريقه.

ويرغب برشلونة في مواصلة تدعيم الدفاع بالتعاقد مع سيزار أزبيليكويتا حسبما ذكرت إذاعة راك 1 الكتالونية.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة " ذا تايمز" البريطانية: "لست متاكدا من أني سأعطي أزبيليكويتا ما يريده".

وأضاف "لدينا لاعب دولي إسباني وقائد لتشيلسي، لكن برشلونة لا يراه على هذا المستوى".

وتابع " لا أفكر كثيرا في الأندية الأخرى بقدر ما أفكر في تشيلسي. قلت لأزبيليكويتا عدة مرات أنني أستطيع أن أفهمه على المستوى الشخصي والوظيفي. لكنني لست فقط في هذا المنصب لمنحه ما يريده ولكن أنا أيضا مدرب لتشيلسي ويجب أن أفعل ما هو أفضل لتشيلسي".

وواصل "ربما يكون الأمر صعبا بعض الشيء الآن لأن النادي الآخر (برشلونة) يتابعه بشكل دائم ويسبب تشتيتا للانتباه".

وانضم أزبيليكويتا -32 عاما- إلى صفوف تشيلسي قادما من مارسيليا في صيف 2012 وحتى الآن.

ولعب أزبيليكويتا 474 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات ورغم مركزه كمدافع ساهم في 72 هدفا.

كوندي

وبسؤاله عن التعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي مدافع إشبيلية الإسباني قال: "لكنني لن أعلق على لاعبين آخرين. لا توجد أخبار في الوقت الحالي".

وأشارت عديد من التقارير إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع كوندي لتدعيم دفاع الفريق بعد تعاقد البلوز مع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

طالع أيضا

الجزيري يوضح موقفه مع الزمالك

خطوة جديدة من برشلونة للخروج من وضعه الاقتصادي

بنشرقي يودع الزمالك

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر