مدرب فاركو: نعمل على مشروع حقيقي.. وطرد صبحي لم يكن مستحقا

السبت، 23 يوليه 2022 - 00:41

كتب : هاني العوضي

نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو

أبدى نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ألميدا في تصريحاته عقب المباراة: "ثلاث نقاط مستحقة في مباراة اليوم. نحاول تجهيز اللاعبين لمباريات الدورى المقبلة".

وأضاف "حاولنا الاستعداد للمباراة بالشكل المناسب ولعبنا بشكل جيد في مباراة اليوم ونجحنا في تسجيل هدف الفوز".

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وتابع "كنا نحرص على ثبات التشكيل حتي نحقق الفوز، وسيطرنا على منتصف الملعب وعملنا على تضييق المساحات أمام لاعبي إنبي".

وواصل ألميدا "سعيد جدا بأداء اللاعبين وخاصة في التحولات الهجومية وغلق المساحات على لاعبي إنبي خصوصا في آخر المباراة".

وأكمل "أشعر بالسعادة لتواجدي هنا في فاركو. ننفذ مشروعا حقيقيا وسعيد بكوني جزء منه".

وأوضح المدرب البرتغالي "خسرنا جهود عدة لاعبين بينهم عمرو جمال بسبب الإصابة، ونحاول دعم الفريق ببعض الشباب".

وعلق ألميدا على قرار الحكم بطرد حارس مرمى الفريق محمد صبحي قائلا: "لم يكن ذلك مستحقا، خاصة أن رامي صبري كانت لديه إصابة عضلية والحكم أوقف المباراة بالفعل، لم يكن هناك إضاعة للوقت".

واختتم "استكملت المباراة في آخر 10 دقائق وكأن فريقي مكتمل العدد. اللاعبون نفذوا ما عليهم".

وتلقى صبحي الإنذارين في دقيقة واحدة، الأول لإضاعة الوقت والثاني للاعتراض.

ورفع فاركو رصيده إلى 35 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة من 26 مباراة في المركز الحادي عشر.

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