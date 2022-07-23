سكاي: نونو تافاريس على أعتاب أتالانتا

السبت، 23 يوليه 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

احتفال نونو تافاريس بهدفه مع أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يضع أتالانتا الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع البرتغالي نونو تافاريس ظهير أيسر أرسنال.

وأوضحت "سكاي سبورت" إيطاليا أن أتالانتا اقترب من التعاقد مع نونو تافاريس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضافت أن الإعارة الجافة لمدة موسم دون وجود بند أحقية الشراء منحت أتالانتا أفضلية على العروض الآخرى.

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صاحب الـ22 عاما انتقل إلى صفوف أرسنال قادما من بنفيكا البرتغالي في صيف 2021 مقابل 8 مليون يورو.

وشارك تافاريس مع أرسنال خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

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وتعاقد النادي اللندني هذا الصيف مع الظهير الأيسر الأوكراني أوليسكندر زينشينكو قادما من مانشستر سيتي ما يفتح الباب أمام رحيل تافاريس.

ويخوض أرسنال جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه في الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وفاز الجانرز على أورلاندو سيتي الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويختتم أرسنال مبارياته الودية في أمريكا بمواجهة تشيلسي فجر الأحد.

كما يواجه أرسنال فريق إشبيلية في آخر مبارياته التحضيرية يوم 30 يوليو في كأس الإمارات الودي والمقام على ملعب الإمارات.

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