خبر في الجول – موقف الزمالك من ثنائيه المُعار إلى سموحة

السبت، 23 يوليه 2022 - 00:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

رفض الزمالك تمديد إعارة الثنائي حمدي علاء ومروان حمدي إلى سموحة الموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

حمدي علاء

النادي : سموحة

مروان حمدي

النادي : سموحة

سموحة
الزمالك

ويتألق ثنائي الزمالك الموسم الجاري بقميص الفريق السكندري بعدما انتقلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويتصدر مروان حمدي ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع أحمد سيد زيزو برصيد 21 هدفا لكل لاعب.

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فيما شارك حمدي علاء في 14 مباراة الموسم الجاري منذ انتقاله في سوق الانتقالات الشتوية بقميص سموحة وسجل هدفا وحيدا.

وسبق أن انضم مروان حمدي إلى الزمالك قادما من مصر للمقاصة في سوق الانتقالات الشتوية للموسم الماضي.

وخاض بقميص الزمالك 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وحصد لقب الدوري المصري.

بينما شارك حمدي علاء بقميص الزمالك في كأس الرابطة قبل الانتقال للفريق السكندري.

ويحتل الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

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