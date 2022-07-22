أتليتكو مينيرو يعلن إقالة أنطونيو محمد

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

أنطونيو محمد

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني أنطونيو محمد.

جاء ذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة وخاصة مع توديع كأس البرازيل أمام فلامنجو.

وقاد الأرجنتيني أنطونيو محمد المُلقب بـ "التركو" الفريق البرازيلي في 45 مباراة.

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ففاز في 27 مباراة وتعادل في 13 وخسر 5، وتوج بلقبي بطولة الولاية وكأس السوبر البرازيلي.

وبحسب التقارير فأن كوكا المدير الفني السابق للفريق يقترب من العودة لقيادة الفريق من جديد بعدما حصد الثنائية الموسم الماضي.

الفريق المُلقب بـ "الديوك" توج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، كثاني فريق برازيلي يتوج بالثنائية بعد كروزيرو في 2003.

المدرب الأرجنتيني قاد من قبل أندية مونتيري المكسيكي وسيلتا فيجو الإسباني وكلوب أمريكا وتيهوانا المكسيكيان وإنديبندينتي الأرجنتيني.

وبدأ التركو مسيرته التدريبية في 2003، وحقق 8 ألقاب في مسيرته.

ويحتل مينيرو المركز الثالث برصيد 32 نقطة عقب 18 مباراة من الدوري البرازيلي.

كما سيلتقي مع بالميراس البرازيلي في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

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