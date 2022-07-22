"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

فاركو 1-0 إنبي

تغلب فاركو على مضيفه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

سجل أحمد مودي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وهذه إعادة لنفس نتيجة الدور الأول بين الفريقين، حيث فاز فاركو بهدف من ركلة جزاء، سجله أيضا أحمد مودي.

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ورفع فاركو رصيده إلى 35 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة من 26 مباراة في المركز الحادي عشر.

ما يحدث مرة

بداية المحاولات المؤثرة أتت بتسديدة من أحمد العجوز لاعب إنبي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 25 سدد جيفرسون إنكادا لاعب فاركو من يمين منطقة الجزاء، ولكن تصدى الحارس عبد العزيز البلعوطي إلى ركنية.

وحاول أحمد شريف لاعب فاركو المرور داخل منطقة الجزاء ولكن سقط إثر إعاقة من إبراهيم يحيى، رفض الحكم احتسابها في البداية، ولكن بالعودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم احتسابها، ليسجل منها مودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

إنذاران في دقيقة

سدد شكري نجيب في الدقيقة 58 ليتصدى البلعوطي، فيما رد مصطفى ياسر شكشك بأخطر فرص التعادل في الدقيقة 60 ولكن علت العارضة.

وأجرى إنبي تبديله الأول بنزول زياد كمال بدلا من محمد مرسي في الدقيقة 62، فيما حل محمود جهاد بدلا من كينجسلي سوكاري في صفوف فاركو في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 تحصل فاركو على ركلة جزاء ثانية بعد إعاقة من خالد رضا لمحاولة مرور أحمد شريف، ولكن بعد تقنية الفيديو ألغت هذه الركلة.

وحل جرجس مجدي بدلا من إبراهيم القاضي في صفوف إنبي في الدقيقة 74، فيما حملت الدقيقة 81 أبرز لحظات المباراة، حين تلقى محمد صبحي حارس فاركو بطاقة صفراء لإضاعة الوقت، فاعترض على قرار الحكم لينال الإنذار الثاني بسبب الاعتراض.

أجرى إنبي 3 تبديلات بخروج دينوبيتر جودي وعلي فوزي وأحمد العجوز ونزول مصطفى دويدار ومحمد النحاس ومحمد شريف، فيما رد فاركو بإشراك الحارس البديل محمد سعيد شيكا وعلي بهيج بدلا من شكري نجيب وعزمي غومة.

ورفع فاركو رصيده إلى 35 نقطة من 26 مباراة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة في المركز السادس والعشرين.

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