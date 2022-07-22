سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رفض اسناد أي مباراة لفريق الكرة إلى 3 حكام خلال المباريات المقبلة بالدوري.

وخسر سيراميكا من المصري بنتيجة 4-1 في الجولة 26 من الدوري المصري.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي: "تعتزم إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستبعاد أمين عمر وإبراهيم نور الدين ووليد عبد الرازق، من مباريات الفريق المقبلة في الدوري، بسبب الأخطاء التي تسبب فيها الثلاثي، خلال مباريات الفريق الأخيرة، وأدت لتغيير مسار النتائج".

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وأدار وليد عبد الرازق مباراة الفريق اليوم ضد المصري واحتسب ركلة جزاء ضد الفريق في مباراة خسرها 4-1.

فيما أدار إبراهيم عمر مباراة واحدة ضد إنبي انتهت بالتعادل السلبي في الأسبوع الثالث عشر.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة الفريق ضد الزمالك والتي انتهت بخسارته 3-2 في الجولة 23.

ولأول مرة يحقق المصري الفوز بفارق 3 أهداف في الدوري منذ الانتصار على مصر للمقاصة موسم 2017-18.

وتعد تلك ثاني أكبر هزيمة لسيراميكا في الدوري منذ الخسارة من الأهلي الموسم الماضي بنتيجة 4-0.

وواصل حسام حسن تفوقه على أحمد سامي خارج الخطوط، ففاز المدرب المُلقب بـ "العميد" في 3 مواجهات وتعادل في مثلها.

فوز رفع رصيد المصري عند 30 نقطة ارتقى بها مركزين ليصل للمركز العاشر.

فيما توقف رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز التاسع.

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