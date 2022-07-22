مران الزمالك - رسالة من فيريرا بعد التتويج بالكأس.. ومشاركة سيف فاروق وتألق شيكابالا وعبد الشافي

انتظم سيف فاروق جعفر في مران الزمالك اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الجمعة، قدم خلالها التهنئة للاعبين وجهازه المعاون بعد الفوز بكأس مصر أمس على حساب الأهلي.

وشدد فيريرا للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية والثقة وقدموا مباراة فنية على مستوى عال واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

وخلال حديثة مع اللاعبين قال المدير الفني إن صفحة بطولة كأس مصر أغلقت تماما ويجب التركيز في مباراة سموحة المقبلة بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على تهنئة اللاعبين، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية ونتج عنه أول خطوة أمس وهي الفوز بكأس مصر للموسم الماضي.

وأضاف خلال الجلسة أن اللاعبين أمامهم لقاءات قوية في الدوري بداية من مباراة الأحد أمام سموحة، مشيرا إلى أن صفحة كأس مصر أغلقت بعد الفرحة المستحقة بالتتويج مساء الأمس.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة بعد غدًا الأحد المقرر إقامتها في استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

خصص فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس أمام الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية خفيفة باستخدام بعض الأدوات الرياضية التي تم استقدامها من صالة جيمانيزيوم، تحت قيادة أندريه سوزا وبعدها خاضت المجموع تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويأتي ذلك لعلاج الإرهاق وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب في ظل استعدادا الفريق لخوض مواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وصعد البرتغالي، 4 لاعبين من فريق "الأمل" للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض وهم: محمد كمال "أوماجا" وكريم عبدون ثنائي فريق 2003، بجانب محمد خضري لاعب وسط فريق 2002، وحسام أشرف لاعب فريق 2001.

وشارك سيف فاروق جعفر في التقسيمة الفنية خلال التدريبات الجماعية، وأزال الجهاز الطبي الجبيرة التحفيزية للاعب بعد الاطمئنان عليه.

وخاض سيف جعفر التقسيمة مرتديا لاصقا على موضع الإصابة التي يعاني منها باليد اليمني بعدما تعرض من قبل لإصابة بكسر في "المشطية الرابعة"، كإجراء يساعده على المشاركة بشكل طبيعي.

فيما خاض الثنائي عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه تدريبات تأهيلية خاصة، يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدي لاعبو الفريق من البدلاء والمستبعدين من مباراة الأهلي بالأمس فقرة فنية وخططية قوية تحت إشراف فيريرا خلال مران اليوم الجمعة.

وأجرى اللاعبون بعض الجمل التكتيكية والفنية الخاصة، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

عقب ذلك خاضت المجموعة نفسها تقسيمة فنية قوية تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، شهدت تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة تألق قوي من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي وحازم إمام، بجانب مجموعة اللاعبين الشباب الذين شاركوا.

وعقد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى، جلسة مطولة مع محمد عواد.

ووجه طاهر رسالة قوية وتحفيزية لمحمد عواد جاء نصها كالتالي: "عليك الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، البطل دائما لا يكتفي بتحقيق هدف واحد، ولكن يهدف لتحقيق المزيد والمزيد وعدم الاكتفاء".

وأضاف أيمن طاهر خلال رسالته لعواد: "انتظر منك الكثير وأفضل شيء خلال الفترة المقبلة، وعليك مواصلة العمل والتدريب بكل قوة".

وفي نهاية الجلسة قدم محمد عواد التحية لمدربه مؤكدا له أنه سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر المسؤولية دائما وثقة الجهاز الفني.

يلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل مع سموحة في الجولة 26 من الدوري، ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.