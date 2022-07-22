في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة

حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على حساب غزل المحلة في مسابقة الدوري.

وفاز المقاولون على حساب غزل المحلة بهدف في الدقيقة 100 برأسية المدافع فاروقا نور الدين في المباراة التي أقيمت على ستاد عثمان أحمد عثمان.

وعاد المقاولون عاد لطريق الانتصارات في الدوري بعد 7 مباريات بدون تحقيق أي فوز.

أحداث المباراة

بدأ غزل المحلة المباراة بضغط هجومي عن طريق عبد الرحمن عاطف "أجويرو" وعبده يحيى.

في المقابل شكل لويس إدواردو التهديد الأول للمقاولون العرب بعدما وجه ضربة رأسية علت مرمى المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 18 أخطر فرص المباراة بعدما سدد عبد الرحمن عاطف كرة قوية ارتطمت بالقائم.

وتبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

نقطة تحول

مع بداية الشوط الثاني ظهر غزل المحلة بشكل هجومي معتمدا على انطلاقات هاني عادل من الجانب الأيمن.

في المقابل أضاع محمد سالم فرصة خطيرة للمقاولون العرب في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 89 نقطة التحول بعدما حصل محمد عبد الرازق "بازوكا" على البطاقة الصفراء الثانية وأكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل المقاولون النقص العددي في صفوف غزل المحلة وسجل فاروقا نور الدين هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية رائعة.

بهذة النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ16.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 في المركز الـ15.

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