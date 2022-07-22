الفوز الأكبر منذ 2018 في الدوري.. المصري يتفوق على سيراميكا برباعية

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 20:47

كتب : إسلام أحمد

المصري - سيراميكا

حقق المصري انتصاره الأكبر في الدوري المصري الموسم الحالي بالفوز بنتيجة 4-1 على سيراميكا كليوباترا في الجولة 26 من المسابقة على ملعب برج العرب.

سجل أهداف المصري: أوستن أموتو (ثنائية) وإسلام أبو سليمة ومحمد جريندو، فيما سجل شادي حسين هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد.

ولأول مرة يحقق المصري الفوز بفارق 3 أهداف في الدوري منذ الانتصار على مصر للمقاصة موسم 2017-18.

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وتعد تلك ثاني أكبر هزيمة لسيراميكا في الدوري منذ الخسارة من الأهلي الموسم الماضي بنتيجة 4-0.

وواصل حسام حسن تفوقه على أحمد سامي خارج الخطوط، ففاز المدرب المُلقب بـ "العميد" في 3 مواجهات وتعادل في مثلها.

فوز رفع رصيد المصري عند 30 نقطة ارتقى بها مركزين ليصل للمركز العاشر.

فيما توقف رصيد سيراميكا عند 32 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

قاد شادي حسين هجوم سيراميكا بعدما سجل هدف الفوز في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب.

بينما عاد إلياس الجلاصي لتشكيل المصري الأساسي بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة ضد الاتحاد.

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وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وقويا، فأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا بعد تدخل قوي على إيزي إيميكا لاعب المصري في الدقيقة 5.

وبعد دقيقة واحدة فقط عرف المصري التقدم بهدف أول سجله أوستن أموتو، الذي حول رأسية عمرو موسى في الشباك برأسية أخرى معلنا التقدم للضيوف.

في الدقيقة الثامنة أشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة وتلك المرة لشادي حسين لاعب سيراميكا.

وتألق عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 16 بالتصدي لركلة ثابتة نفذها محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 20 تحصل المصري على ركلة جزاء انبرى لها محمد جريندو لكن عامر عامر تصدى لها ليظل التقدم بهدف دون رد مستمرا.

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في الدقيقة 39 تحصل فريد شوقي على بطاقة صفراء.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول استغل شادي حسين مرور كرة ركنية من الجميع ليتابع الكرة في الشباك على الطائر.

هدف رفع رصيد شادي حسين إلى 9 أهداف في الموسم الجاري بالدوري.

رد المصري جاء سريعا وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 45 عن طريق إسلام أبو سليمة الذي أودع ركنية الجلاصي برأسية في الشباك.

هدف هو الأول للمدافع مع المصري في الدوري منذ 11 أبريل 2019.

الشوط الثاني بدأ مثل الأول، وبطاقة صفراء في وجه عمرو عبد الفتاح "عموري" بعد تدخل قوي على مصطفى سعد.

وفي الدقيقة 53 أضاف أوستن أموتو ثاني أهدافه في اللقاء بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

حاول أحمد سامي تدارك الأمور فأشرك صالح جمعة بدلا من مصعب البطاط في الدقيقة 60.

وقبل 17 دقيقة على نهاية اللقاء، انفرد جريندو وسدد الكرة من فوق عامر عامر بطريقة رائعة مسجلا هدف المصري الرابع.

وفي الدقيقة 81 أهدر البديل أحمد الشيخ انفرادا تاما ومرت الدقائق التالية دون خطورة ليحقق المصري الانتصار.

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