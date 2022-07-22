التشكيل - شكري نجيب يقود فاركو.. وغياب إيبوكا عن إنبي
الجمعة، 22 يوليه 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير لـ فاركو تشكيلة الفريق لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري.
ويستضيف إنبي منافسه فاركو على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة 26.
ويعتمد ألميدا على الثنائي شكري نجيب وأحمد شريف في قيادة هجوم فاركو بمواجهة إنبي.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ احمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما .
خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.
خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .
في المقابل يفقد نادي إنبي خدمات المهاجم النيجيري جون إيبوكا هداف الفريق بسبب الإيقاف.
كما يستمر غياب محمود جاد حارس مرمى إنبي عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي
خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – مصطفى شكشك
خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد مرسي - دينوبيتر.
ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.
فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.
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