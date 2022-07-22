التشكيل - شكري نجيب يقود فاركو.. وغياب إيبوكا عن إنبي

"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل

سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته

في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة

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