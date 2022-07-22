التشكيل - شكري نجيب يقود فاركو.. وغياب إيبوكا عن إنبي

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - مصطفى فتحي - حازم إمام

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير لـ فاركو تشكيلة الفريق لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري.

ويستضيف إنبي منافسه فاركو على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة 26.

ويعتمد ألميدا على الثنائي شكري نجيب وأحمد شريف في قيادة هجوم فاركو بمواجهة إنبي.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – مشاركة ميكيسوني وبيرسي تاو.. وطاهر يواصل التأهيل مران الزمالك - رسالة من فيريرا بعد التتويج بالكأس.. ومشاركة سيف فاروق وتألق شيكابالا وعبد الشافي خبر في الجول – اجتماع مع سواريش من أجل التجهيز لصفقات الموسم الجديد خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ احمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف .

في المقابل يفقد نادي إنبي خدمات المهاجم النيجيري جون إيبوكا هداف الفريق بسبب الإيقاف.

كما يستمر غياب محمود جاد حارس مرمى إنبي عن مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – مصطفى شكشك

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد مرسي - دينوبيتر.

ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

طالع أيضا

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر

الجزيري يوضح موقفه مع الزمالك

خطوة جديدة من برشلونة للخروج من وضعه الاقتصادي

بنشرقي يودع الزمالك

إنبي فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة انتهت في الدوري - إنبي (0) - (1) فاركو.. نهاية المباراة المثيرة الفوز الأكبر منذ 2018 في الدوري.. المصري يتفوق على سيراميكا برباعية مران الأهلي – مشاركة ميكيسوني وبيرسي تاو.. وطاهر يواصل التأهيل مران الزمالك - رسالة من فيريرا بعد التتويج بالكأس.. ومشاركة سيف فاروق وتألق شيكابالا وعبد الشافي خبر في الجول – اجتماع مع سواريش من أجل التجهيز لصفقات الموسم الجديد
أخر الأخبار
"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - تونس تقسو على البحرين بثلاثية.. والمغرب يفسد مفاجأة السودان 42 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد 49 دقيقة | كرة سلة
سكاي: وست هام يقترب من ضم سكاماكا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أياكس يفسد محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع أنتوني ساعة | الكرة الأوروبية
"لا يملك المال ويشتري ما يريد".. كيف صنع لابورتا وأليماني معجزة صيف برشلونة ساعة | تقرير في الجول
سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته 2 ساعة | الكرة المصرية
في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق