مران الأهلي – مشاركة ميكيسوني وبيرسي تاو.. وطاهر يواصل التأهيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 20:11

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو في مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته وانتظم الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر أمس تدريبات استشفائية داخل الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر مصدر من الأهلي لـ في الجول: محمد شريف يعاني من مزق في الضامة.. ومدة غيابه حكم القمة: استمتعت بلقاء الأهلي والزمالك بسبب هجوم الفريقين.. ولم أشعر بصعوبة بإدارته حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة

وشارك لويس ميكيسوني وبيرسي تاو في جزء من التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وواصل طاهر محمد طاهر أداء تدريباته التأهيلية من خلال جلسة في الجيم وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الجونة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي قرر اتخاذ عدة خطوات لإصلاح أوضاع الفريق بعد الهزيمة الأخيرة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، في القمة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

جاء ذلك أيضا عقب الخسارة الأخيرة في الدوري أيضا أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش قيادة الأهلي رسميا في الثلاثين من يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد فترة مؤقتة بينهما تولاها سامي قمصان المدرب العام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 48 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

طالع أيضا

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر

خاص – اجتماع مع سواريش

رسميا – أرسنال يعلن صفقته الخامسة

رسالة من فيريرا للاعبي الزمالك

مران الأهلي الأهلي الجونة في الدوري
نرشح لكم
"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة انتهت في الدوري - إنبي (0) - (1) فاركو.. نهاية المباراة المثيرة الفوز الأكبر منذ 2018 في الدوري.. المصري يتفوق على سيراميكا برباعية التشكيل - شكري نجيب يقود فاركو.. وغياب إيبوكا عن إنبي مران الزمالك - رسالة من فيريرا بعد التتويج بالكأس.. ومشاركة سيف فاروق وتألق شيكابالا وعبد الشافي خبر في الجول – اجتماع مع سواريش من أجل التجهيز لصفقات الموسم الجديد
أخر الأخبار
"ديجافو" في الدوري المصري.. فاركو يهزم إنبي بنفس النتيجة والطريقة والمسجل دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - تونس تقسو على البحرين بثلاثية.. والمغرب يفسد مفاجأة السودان 42 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد 49 دقيقة | كرة سلة
سكاي: وست هام يقترب من ضم سكاماكا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أياكس يفسد محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع أنتوني ساعة | الكرة الأوروبية
"لا يملك المال ويشتري ما يريد".. كيف صنع لابورتا وأليماني معجزة صيف برشلونة ساعة | تقرير في الجول
سيراميكا يطلب إبعاد 3 حكام عن إدارة مبارياته 2 ساعة | الكرة المصرية
في الدقيقة 100.. رأسية فاروقا تفك عقدة المقاولون وتمنحه فوزا قاتلا على غزل المحلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق