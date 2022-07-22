مران الأهلي – مشاركة ميكيسوني وبيرسي تاو.. وطاهر يواصل التأهيل

استأنف الأهلي تدريباته وانتظم الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر أمس تدريبات استشفائية داخل الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

وشارك لويس ميكيسوني وبيرسي تاو في جزء من التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وواصل طاهر محمد طاهر أداء تدريباته التأهيلية من خلال جلسة في الجيم وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الجونة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي قرر اتخاذ عدة خطوات لإصلاح أوضاع الفريق بعد الهزيمة الأخيرة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، في القمة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

جاء ذلك أيضا عقب الخسارة الأخيرة في الدوري أيضا أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش قيادة الأهلي رسميا في الثلاثين من يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد فترة مؤقتة بينهما تولاها سامي قمصان المدرب العام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 48 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

طالع أيضا

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر

خاص – اجتماع مع سواريش

رسميا – أرسنال يعلن صفقته الخامسة

رسالة من فيريرا للاعبي الزمالك