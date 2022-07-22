المدير الرياضي لـ فرانكفورت يتحدث عن اهتمام ميلان بضم نديكا

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

إيفان نديكا

تحدث ماركوس كروستش المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني عن اهتمام ميلان بضم مدافع فريقه إيفان نديكا.

إيفان نديكا

النادي : إينتراخت فرانكفورت

إينتراخت فرانكفورت
ميلان

المدافع الفرنسي ارتبط في الساعات الأخيرة بالانتقال لصفوف الروسونيري.

وقال كروستش لصحيفة "كيكر" الألمانية: "نعلم باهتمام ميلان، لكن لا عروض للاعب حتى الآن".

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الفرنسي البالغ 22 عاما من المتوقع أن ينتقل بصفقة تقدر بـ 20 مليون يورو.

وانضم نديكا قادما من أوكسير في 2018 مقابل 5 ملايين.

ومنذ ذلك الحين خاض 104 مباراة في الدوري الألماني سجل 9 أهداف وصنع 7.

Who Is Evan N'Dicka? Everything You Need to Know About the Coveted Frankfurt Defender | 90min

وساهم الفرنسي الشاب في تتويج الفريق الألماني بجائزة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وينتهي عقد نديكا مع فرانكفورت في صيف 2023 وهو ما يجعل الفريق الألماني يفضل بيعه الصيف الجاري بدلا من خسارته بدون مقابل بعد عام.

ويسعى ميلان لتقوية خط دفاعه بعد رحيل أليسيو رومانيولي في صفقة انتقال حر صوب لاتسيو.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الصيفية كل من جونيور مسيساس وأليساندرو فلورينزي وديفوك أوريجي.

فيما رحل عن صفوفه ينيس بيتير هاوجي وليو دوارتي وفرانك كيسي وأليسيو رومانيولي وسامو كاستييخو.

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ميلان إينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا
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