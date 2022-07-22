التشكيل – أجويرو يقود غزل المحلة.. ولويس إدوارد أساسي مع المقاولون

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

لويس إدوارد - الزمالك - المقاولون العرب

يُعول الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على الكولومبي لويس إدوارد في تشكيل الفريق الأساسي خلال مواجهة غزل المحلة.

فيما احتفظ عودة بالمهاجم المخضرم أحمد علي كامل على مقاعد البدلاء.

ويلعب المقاولون العرب ضد غزل المحلة على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن الجولة 26 من الدوري.

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وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمود عزت – باسم علي

الوسط: محمد مجلي - محمود عبد العزيز- عبد الله ياسين – ممادو نياس

خط الهجوم: لويس إدوارد – عمر بسام.

في المقابل يعتمد مصطفى عبده المدير الفني لنادي غزل المحلة على عبد الرحمن عاطف "أجويرو" في قيادة هجوم فريقه.

فيما يفقد خدمات الثنائي محمد فتح الله قلب الدفاع والتنزاني حميد ماو لاعب الوسط.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش

خط الوسط: محمد بازوكا - أحمد النادري – أحمد الشيخ

أمامهم: عبده يحيى - هشام عادل

خط الهجوم: عبد الرحمن أجويرو.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 20 نقطة فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 15 برصيد 26 نقطة.

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