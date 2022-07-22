كاسيميرو: إذا كان سان جيرمان يريد التخلص من نيمار فـ ريال مدريد يريده

يرى كاسيميرو لاعب ريال مدريد أنّ نيمار لاعب باريس سان جيرمان يمكنه اللعب لأي فريق في العالم من ضمنهم المرينجي.

نيمار يعيش وضع معقد داخل النادي الباريسي مع انتشار تقارير تفيد رغبة كريستوف جالتييه المدير الفني الجديد ولويس كامبوس المدير الرياضي في التخلص منه.

الأمر الذي سُئل عنه كاسيميرو من قبل "Sport TV" خلال الفترة التحضيرية للفريق في الولايات المتحدة، وقال: "يمكنه اللعب لأي فريق في العالم".

وأضاف مازحا "إذا كانوا في باريس سان جيرمان يحاولون التخلص منه فريال مدريد يريده".

وعن رأيه في صفقة أوريليان تشواميني وشكوك التخلي لوكا مودريتش وتوني كروس، قال: "كيف سنتخلى عن أي منهما؟ هذا مستحيل".

وعن موقف هازارد الموسم المقبل، رد: "فينيسيوس جونيور تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء لكن يمكنه استعادة مكانه من جديد لأنه يتدرب بصورة جيدة حاليا".

وكانت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية نشرت أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار لا تبدو على ما يرام، فالإدارة تريد بيعه، واللاعب لا ينوي الرحيل.

وقبل أسابيع، أوضح تقرير راديو مونت كارلو أن التعليقات الأخيرة لناصر الخليفي رئيس النادي عن نيمار لم ترضيه مما يجعل التفكير حول رحيله أمرا ممكنا.

ويتواجد نيمار حاليا في اليابان مع زملائه في جولة مدتها عشرة أيام.

نيمار (30 عاما) سجل 100 هدف في 144 مباراة لعبها مع سان جيرمان بكل المسابقات خلال 5 مواسم.

ويمتد عقد البرازيلي الدولي مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025.

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