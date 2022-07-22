فيتوريا يغادر مصر.. ويعود لمتابعة مباريات الدوري في أغسطس

غادر المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، القاهرة اليوم الجمعة صوب البرتغال عقب متابعته قمة الأهلي والزمالك.

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وكان فيتوريا حضر المباراة ليتابع لاعبي منتخب مصر استعدادا للفترة المقبلة.

وسوف يعود فيتوريا للقاهرة في الأول من شهر أغسطس المقبل لمتابعة مباريات الدوري والتعرف على اللاعبين بشكل أكبر.

ووقع فيتوريا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026 ليكون مدربا لمنتخب مصر.

ومن المنتظر أن يتقاضى المدرب البرتغالي 2 مليون و400 ألف دولار سنويا.

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