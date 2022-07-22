بوماس المكسيكي يتعاقد مع ألفيش.. ويعود إلى كامب نو

أعلن نادي بوماس المكسيكي تعاقده مع داني ألفيش في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل ألفيش عن برشلونة بعد نهاية عقده في فترته الثانية مع الفريق ليصبح لاعبا حرا بلا ناد خلال الفترة الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ بوماس عبر "تويتر" فيديو يظهر التميمة الخاصة بالنادي في سيارة وهي تصل إلى ملعب الفريق، ثم تظهر عبارة "داني ألفيش نحن في انتظارك".

ويواجه داني ألفيش برشلونة من جديد، إذ يلتقي بوماس مع الفريق الكتالوني في الـ7 من أغسطس المقبل على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في كأس خوان جامبر.

ألفيش (39 عامًا) انضم إلى برشلونة في يناير الماضي بعقد لمدة نصف موسم.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.

وخاض ألفيش إجمالًا 407 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 104 آخرين.

كما لعب ألفيش لـ باهيا في البرازيل، ثم إشبيلية، ولعب لـ يوفنتوس بعد رحيله عن برشلونة، ثم باريس سان جيرمان، وكانت آخر محطاته قبل العودة لـ برشلونة فريق ساوباولو البرازيلي.

ويمتلك ألفيش 124 مباراة دولية مع البرازيل وهو قائد المنتخب الأول حاليًا.

ويسعى ألفيش لمواصلة مسيرته للمشاركة في كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

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