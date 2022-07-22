مصدر من الأهلي لـ في الجول: محمد شريف يعاني من مزق في الضامة.. ومدة غيابه

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 14:54

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف

أصيب محمد شريف مهاجم الأهلي بمزق في العضلة الضامة وذلك خلال مواجهة الزمالك أمس الخميس.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "محمد شريف يعاني من مزق في العضلة الضامة".

وعن مدة غيابه قال: "ستكون أربعة أسابيع حيث يتلقى العلاج ومن ثم يخوض البرنامج التأهيلي".

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واضطر شريف للخروج في الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الزمالك بعدما تعرض للإصابة وطلب التبديل.

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

ويستعد الأهلي للقاء الجونة بعد غد الأحد في الجولة 26 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري برصيد 57 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ48 نقطة وله مباراتين أقل من منافسيه.

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