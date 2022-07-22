بعد نهاية عقده.. ميرتينز يرفض التجديد مع نابولي

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عن موقف درايس ميرتينز لاعب الفريق الأخير هذا الصيف.

درايس ميرتينس النادي : لاعب حر نابولي

وأصبح ميرتينز لاعبا حرا بعد نهاية عقده في يونيو الماضي ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وقال رئيس النادي في تصريحات نشرتها "فوتبول إيطاليا": "في البداية عرضت عليه 1.8 مليون يورو، ثم رفعته بمقدار 200 ألف يورو".

وأضاف "والأخير كان بقيمة 2.4 مليون يورو وجميعهم قوبلوا بالرفض من جانب اللاعب".

وأتم "مدة العقد كانت لمدة موسم واحد لأنه أراد ذلك".

مرتينز (35 عاما) انضم إلى نادي الجنوب صيف 2013 ومنذ ذلك الحين شارك في 259 مباراة سجل خلالها 113 هدفا وصنع 66 آخرين.

وتوج البلجيكي خلال الـ9 سنوات التي قضاها داخل النادي بلقبي الكأس والسوبر الإيطالي.

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