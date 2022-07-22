أليجري: واجبي الفوز بالدوري الإيطالي بعد موسم بلا ألقاب

شدد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على ضرورة تتويج الفريق بالدروي الإيطالي الموسم المقبل.

وخسر يوفنتوس للمرة الثانية على التوالي لقب الكالتشيو الموسم الماضي بعد هيمنة استمرت 9 مواسم متتالية.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيفاس المكسيكي وديا: "كما هو الحال دائما، يوفنتوس يريد تحقيق كل لقب ممكن".

وأضاف "شهدنا هذا الصيف وصول بعض اللاعبين منهم من ذوي الخبرة وبعضهم من الشباب من أجل تحقيق هدف واحد".

وأتم "بعد موسم بلا ألقاب ولأول مرة منذ 10 سنوات فأصبح من واجبي الفوز بالدوري".

ويستهل يوفنتوس ودياته الصيفية غدا -السبت- في الولايات المتحدة أمام تشيفاس المكسيكي في لاس فيجاس.

ويواجه يوفنتوس ضمن خطط الفترة التحضيرية برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وتعاقد البيانكونيري حتى الآن مع أربع صفقات أنخيل دي ماريا وبول بوجبا وأندريا كامبياسو وآخرهم بريمر.

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