مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك عن موقفهما من الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

عقد أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم انتهى مع الزمالك يوم 30 يونيو الماضي، لكن الموسم لم ينته في مصر.

وقال مصدر مقرب من بنشرقي لـFilGoal.com: "رحلة بنشرقي مع الزمالك لم تنته. اللاعب ومحمد أوناجم كذلك سيستمران لمباراة سموحة وربما المباراة التالية".

وأضاف "اللاعبان سيعقدا جلسة مع إدارة النادي قبل مران الجمعة لتحديد موعد سفرهما النهائي".

وأتم "الزمالك يحاول مد تواجد اللاعبين رفقة الفريق حتى ما بعد مباراة بيراميدز، لكن ربما لا يستطيع اللاعبين تلبية طلب إدارة الزمالك".

الزمالك توج بطلا لكأس مصر عن موسم 2020/2021 وللمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الفريق الأبيض يتصدر بطولة الدوري هذا الموسم 2021/2022 برصيد 57 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الأهلي، لكن للأحمر مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى للقلعة البيضاء 9 مباريات في بطولة الدوري، ستكون أولها أمام سموحة يوم الأحد المقبل بالجولة الـ26، ثم مع فيوتشر يوم الخميس المقبل.

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