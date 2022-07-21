الأناكوندا إلى فرنسا.. مصطفى محمد ينضم إلى نانت

أتم مصطفى محمد انتقاله من جالاتا سراي إلى نانت الفرنسي رسميا اليوم الخميس على سبيل الإعارة لموسم مع أحقية الشراء.

وأعلن نانت عن انتقال مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسيرتدي القميص رقم 31.

وكان مصطفى خضع للمرحلة الأولى من الفحص الطبي أمس الأربعاء ووصل لمقر ناديه الجديد اليوم لإتمام المرحلة الأخيرة منه.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة.

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

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