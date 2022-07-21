جوائز كاف - للمرة الثانية.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022

حاز السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 المقدمة من (كاف) وللمرة الثانية في مسيرته.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ ليفربول السنغال

وتفوق ماني على مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وسبق أن فاز ماني بجائزة الأفضل في 2019، إذ ألغيت جائزتي الموسمين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.

AFRICA’S FINEST! 💫 🇸🇳 Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! 🤩 𝐊𝐈𝐍𝐆! 🦁 #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

وخاض ماني الموسم المنقضي 51 مباراة في جميع المسابقات سجل 23 هدفا وصنع 5.

وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة ونهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع منتخب بلاده في 2022 قاد أسود التيرانجا لحصد لقب كأس أمم إفريقيا 2021 لأول مرة في التاريخ على حساب منتخب مصر بفضل ركلات الترجيح.

كما حاز جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتواجد في التشكيل المثالي.

ثم كرر تفوقه بنفس الطريقة على منتخب مصر بحسم البطاقة المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

منافسا ماني، ميندي البالغ 30 عاما وحارس تشيلسي الإنجليزي خاض الموسم المنقضي 49 مباراة في جميع المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 23 واستقبل 40 هدفا.

كما توج بلقب كأس العالم للأندية 2022، وخسر ضد ليفربول ومواطنه ماني لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية وفشل في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بتوديع ربع النهائي.

بينما محمد صلاح حصد جائزة أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي بالإضافة للتتويج بلقبين مع الريدز.

وخسر نهائي أمم إفريقيا وبطاقة التأهل لكأس العالم 2022 لصالح السنغال.

وانضم ماني إلى قائمة تضم أكثر من لاعب حاز الجائزة مرتين جاءت كالآتي: محمد صلاح – ديديه دروجبا – روجيه ميلا – نوانكو كانو – الحاجي ضيوف.

كما رفع رصيد السنغال إلى 4 ألقاب فردية في جائزة الأفضل، كسادس أكثر دولة تحقيقا للقب بعد كل من: الكاميرون (11) وغانا وكوت ديفوار (6) ونيجيريا (5) والمغرب (4).

كما انفرد ليفربول بقائمة الفريق الأكثر تحقيقا للجائزة برصيد 5 ألقاب فردية بعدما فض الشراكة مع أولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضم ماني الصيف الجاري لصفوف بايرن ميونيخ حتى صيف 2025 مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وغادر ماني معسكر فريقه الجديد بايرن ميونيخ في الولايات المتحدة بطائرة خاصة نحو المغرب لحضور الحفل.

ونشر ماني لقطة مصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا "أراكم قريبا في المغرب".

ولم يسافر محمد صلاح إلى المغرب لحضور حفل كاف وسافر إلى ألمانيا لخوض مباراة ليفربول الودية ضد ريد بول لايبزج وسجل هدف فريقه الأول.