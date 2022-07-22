فيريرا: فليفخر جمهور الزمالك بلاعبيه.. هذا الفريق سيتوج بمزيد من البطولات

انهال جوزفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك على لاعبيه بالإشادة بعد التتويج بكأس مصر 2021.

الزمالك تغلب على غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي مسابقة الموسم الماضي.

وصرّح فيريرا بعد اللقاء: "الشوط الأول كان جيدًا ولعبنا فيه بكثافة كبيرة".

وتابع البرتغالي عبر أون تايم سبورتس: "لكن واجهنا صعوبات أكبر في الشوط الثاني لأسباب متعددة".

وأكمل فيريرا: "الجماهير يجب أن تفخر بلاعبي الزمالك، هذا هو فريقنا، هذا هو الفريق الذي سنفوز معه بمزيد من البطولات".

وعن كيفية تعويض الغيابات: "لأن اللاعبين لديهم إرادة".

وعند سؤاله عما إذا كان يستهدف التتويج بالدوري، أجاب بحزم: "نعم، نعم".



































































































































































































توج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

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