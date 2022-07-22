فيريرا: فليفخر جمهور الزمالك بلاعبيه.. هذا الفريق سيتوج بمزيد من البطولات

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

انهال جوزفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك على لاعبيه بالإشادة بعد التتويج بكأس مصر 2021.

الزمالك تغلب على غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي مسابقة الموسم الماضي.

وصرّح فيريرا بعد اللقاء: "الشوط الأول كان جيدًا ولعبنا فيه بكثافة كبيرة".

أخبار متعلقة
زيزو بعد التتويج بكأس مصر: لا نريد نسيان الدوري.. وأشعر براحة كبيرة بسبب فيريرا إعادة خطأ فايلر وسطوة فيريرا.. ملامح من فوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر عضو إدارة الأهلي: أرى العديد من الأشياء السيئة لأشهر.. هذا ليس النادي الثنائية الرابعة.. الزمالك بطل كأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي

وتابع البرتغالي عبر أون تايم سبورتس: "لكن واجهنا صعوبات أكبر في الشوط الثاني لأسباب متعددة".

وأكمل فيريرا: "الجماهير يجب أن تفخر بلاعبي الزمالك، هذا هو فريقنا، هذا هو الفريق الذي سنفوز معه بمزيد من البطولات".

وعن كيفية تعويض الغيابات: "لأن اللاعبين لديهم إرادة".

وعند سؤاله عما إذا كان يستهدف التتويج بالدوري، أجاب بحزم: "نعم، نعم".

توج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي

فيريرا الزمالك كأس مصر نهائي كأس مصر
نرشح لكم
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة
أخر الأخبار
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 16 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي 37 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف