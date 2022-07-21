كلوب مازحا: عقد صلاح ينص على الكرم.. ونونيز وجد صندوق باندورا

مزح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بشأن قرار محمد صلاح ترك ركلة الجزاء لزميله داروين نونيز.

ليفربول فاز على لايبزج بخماسية دون رد في لقاء ودي، افتتحها صلاح، وأكملها نونيز بسوبر هاتريك لا يُنسى.

وصرّح كلوب بعد المباراة: "لا أعرف إن كان ذلك منصوصًا في عقد صلاح الجديد، لكنه كان كريمًا جدًا مع نونيز وتركه يسدد ركلة الجزاء".

وأضاف المدرب الألماني: "عندما تحوّل هندرسون لمركز 8 بدأ في صناعة الفرص، بعدها ترك صلاح ركلة الجزاء لـ نونيز، وصندوق باندورا كان مفتوحًا، إنها ليلة سحرية لـ نونيز".

وصندوق باندورا هي أسطورة إغريقية قديمة بطلتها باندورا التي قادها فضولها لفتح صندوق تركه زيوس كبير آلة الإغريق في حيازة زوجها.

وكان الصندوق يحتوي على كل شرور البشرية وهي الجشع والغرور والافتراء والكذب والحسد والوهن والوقاحة والرجاء.

وبمجرد أن فتحت فاندورا الصندوق، خرجت كل تلك الشرور إلى الدنيا، لكنها كانت مصحوبة بالأمل الذي غادر الصندوق على هيئة شعاع.

ويبدو أن نونيز قد فتح هذا الصندوق في وجه لاعبي لايبزج، وضرب دفاعاتهم برباعية مدوية.

وأكمل كلوب: "البعض يعتقد أنه لو دفعت مبلغًا كبيرًا في لاعب فإنه لن يشعر بالضغط، لكن كلنا بشر، واللمسة الأولى قد لا تكون موفقة، وعندها يبدأ اللاعب في قراءة ما يُنشَر في وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن ذلك ليس تصرفًا ذكيًا".

وأتم: "نونيز مهاجم مختلف عن اللاعبين الذين نمتلكهم وامتلكناهم، لكنه مهاجم مميز للغاية".

ونال نونيز انتقادات شرسة في أول مباراتين وديتين أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسبب سوء إنهائه للهجمة.

وانتقل نونيز (23 عامًا) إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا قبل عدة أسابيع مقابل 75 مليون يورو.

مهاجم أوروجواي الدولي تألق مع بنفيكا وقاده لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث هز شباك ليفربول ذهابًا وإيابًا.

وفاز نونيز بجائزة هداف الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وقد حضر لتعويض رحيل السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونيخ.

وبدأ نونيز مسيرته في بنيارول، قبل أن يتألق مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويخوض ليفربول مباراته الودية المقبلة أمام سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء، قبل أن يفتتح الموسم رسميًا بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم 30 يوليو.

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