صلاح يسجل ونونيز ينفجر.. ليفربول يضرب لايبزج بخماسية ودية

الخميس، 21 يوليه 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون

سحق ليفربول الإنجليزي منافسه لايبزج الألماني بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، للمرة الأولى في الفترة التحضيرية.

ولعب ليفربول مباراتين وديتين قبل مواجهة لايبزج، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 4-0، وفاز على كريستال بالاس 2-0.

وشارك صلاح كبديل في المباراتين، كما سجل هدفه الأول في شباك كريستال بالاس.

هذه المباراة التي بدأها صلاح، افتتح التسجيل فيها أيضا، بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة حاسمة من روبرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة 33 أتى أندري سيلفا بدلا من ألكساندر سورلوث في صفوف لايبزج، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0.

وبين الشوطين أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول 4 تبديلات بنزول داروين نونيز وكوستاس تسيميكاس وجوردان هندرسون وجويل ماتيب بدلا من روبرتو فيرمينو وأندرو روبرتسون ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي.

نونيز لم يتأخر، حيث استفاد من ركلة جزاء تحصل عليها لويس دياز، ليسجل أول أهدافه، وثاني أهداف ليفربول في المباراة في الدقيقة 48.

وسريعا التقط نونيز تمريرة ترينت ألكساندر أرنولد ليسجل هدفه الثاني، والثالث للريدز في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 60 أجرى لايبزج 5 تبديلات بنزول إميل فورسبرج وهوجو نوفوا راموس وأمادو هايدارا وكونراد لايمر واكسافير شلاجر بدلا من كريستوفر نكونكو وبنجامين هنريكس وكيفن كامبل وداني أولمو ودومينيك سوبوسلاي.

أما على ناحية ليفربول أجرى كلوب 7 تبديلات بنزول ستيفان بايسيتيتش وهارفي ديفيز وجو جوميز وفابيو كارفاليو وكرتيس جونز وجيمس ميلنر وهارف إليوت، بدلا من لويس دياز وأدريان وفيرجيل فان دايك وفابينيو وتياجو ألكانتارا وترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح.

وفي الدقيقة 69 أكمل نونيز الهاتريك مسجلا رابع أهداف ليفربول، ثم سجل الخامس لفريقه ليخرج بـ "سوبر هاتريك" بعد تمريرة فابيو كارفاليو في الدقيقة 90.

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