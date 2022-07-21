كرة سلة - منتخب مصر يهزم الجزائر ويتوج بالبطولة العربية للشباب

الخميس، 21 يوليه 2022 - 21:04

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما يفوز بالبطولة العربية

توج منتخب مصر للشباب تحت سن 18 عاما لكرة السلة بلقب البطولة العربية.

جاء ذلك بعدما حقق منتخب مصر الفوز على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 76-64 على صالة نادي الزهور.

وقدم منتخب الشباب بقيادة مدربه عمرو أبو الخير مباراة قوية منذ البداية أمام الجزائر، حيث تمكن الفراعنة من الحفاظ على تقدمهم طوال أحداث اللقاء تقريبا وحتى النهاية.

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وانتهى الربع الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-12،واتسعت رقعة التفوق المصري قليلا بنهاية الربع الثاني بنتيجة 34-26.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في الفترة الثالثة والأصعب في أحداث اللقاء ليصل بالفارق إلى 10 نقاط بنتيجة 55-45، قبل أن ينتهي الربع الأخير ومعه المباراة بنتيجة 76-64.

وحصد لاعب منتخب مصر الوطني محمد أحمد "تيفا" جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال أحداث البطولة.

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